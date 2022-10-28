Bodrum'da 9'uncu İş İnsanları Zirvesi gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da 9'uncu İş İnsanları Zirvesi gerçekleştirildi

DHA

Bodrum'da 9'uncu İş İnsanları Zirvesi gerçekleştirildi


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'İş İnsanları Zirvesi'nin 9'uncusu Bodrum Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) tarafından gerçekleştirildi. Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) iş birliğiyle düzenlenen ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) da yer aldığı zirveye Türkiye'deki iş insanlarının yanı sıra Azerbaycan ve Moldova'dan da yatırımcılar da katılım sağladı.
BESİAD tarafından daha önce 8 kez düzenlenen 'İş İnsanları Zirvesi'nin 9'uncusu, bu yıl da GESİFED iş birliğiyle 2729 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bodrum'da bir otelde düzenlenen '9'uncu GESİFEDBESİAD İş İnsanları Zirvesi'ne' ulusal ve uluslararası alanda birçok sektör öncüsü katılım sağladı. Katılımcılar; Türkiye genelindeki iş insanlarının yanı sıra Azerbaycan ve Moldova'dan yatırımcılar ile yeni ticari anlaşmalar yapma imkanı elde etti. Açılış konuşmalarını Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez'in yaptığı zirvede; GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin ve BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu da Türkiye ekonomisinin yanı sıra yatırım ve girişimcilik, demokrasi gibi konularda önemli mesajlar verdi.
'STK'LAR, DEMOKRASİLER İÇİN HAYATİ ÖNEMDE'
Zirvenin 9'uncusuna ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ekonomik konulardaki değerlendirmeleri TÜSİAD, TÜRKONFED ve GESİFED başkanlarına bırakacağını söyleyen BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının demokrasilerdeki kilit rolüne vurgu yaptı. STK'ların temel varlık nedenlerinin sosyal, toplumsal veya sektörel olaylarda farkındalık yaratarak topluma hizmet sunmak olduğunu ifade eden Nazlıoğlu, "Sivil toplum kuruluşları, toplumun talep ve beklentilerinin yerine getirilmesinde, demokratik sürecin etkin işlemesinde, toplumda güven düzeyini artırmada, farklı insanların bir araya gelerek ortak bir amaca hizmet etmesinde önemli rol oynayan kurumlardır. İster devlet olun ister sivil toplum kuruluşu ister özel sektör ve hatta birey olun vizyon çok önemlidir. Vizyonu olmayanın misyonu olamaz. Bireyler olarak konfor alanlarımızı terk etmediğimizde, yeni hedefler belirlemekte, hedeflerimiz gerçekleştirmekte, amaçlarımızı bulmakta, hayallerimizi gerçekleştirmekte yani gelişim bölgemize geçmekte toplum olarak zorlanacağız" dedi.
'CUMHURİYET DEĞERLERİ KILAVUZUMUZ'
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"İçinden geçtiğimiz global sürece ve önümüzdeki yıllarda ülkemize ne sunduğuna çok dikkatli bakmalı, gelişmeleri doğru okumalı ve sürdürülebilir politikalar üretmeliyiz. Attığımız adımlar hedeflerimize ulaşmamızda yeterli gelmiyorsa, gerekiyorsa var olan iktisadi politikalarımızı gözden geçirmeliyiz. Yarın Cumhuriyetimizin ilanının 99'uncu yılını kutluyoruz. 99 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları da; Cumhuriyetimizin temellerini insanımıza yatırım yaparak, bilimin yolundan giderek ve siyasal, ekonomik ve toplumsal kurum ve kurallar üzerinden inşa ettiler. Laiklik başta olmak üzere akıl, bilim, hukuk ve özgürlük üzerine inşa edilmiş Cumhuriyet değerleri bizlerin de kılavuzudur. Bu çerçevede hedefimiz, toplumsal refah seviyesi yüksek, uluslararası arenada saygın, AB entegrasyonunu sağlamış, hukuk devletini güçlendirmiş, toplumsal olarak eşitlikçi ve adil, gençlerine güzel bir gelecek vaat eden bir Türkiye için yılmadan yorulmadan çalışmaya devam etmektir." (DHA)DHA-İş Dünyası Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-10-28 18:44:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BODRUM&#039;DA MARANGOZHANE YANGINI DEMİRCİ DÜKKANINA SIÇRADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BODRUM'DA MARANGOZHANE YANGINI ...
Muğla'da ezandan etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu
YEREL HABERLER Muğla'da ezandan etkilenen İsviçreli çift Müslüman ...
Bodrumspor'da hedef iyi futbolu devam ettirmek
YEREL HABERLER Bodrumspor'da hedef iyi futbolu devam ettirmek
Bodrum'da marangozhanede çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bodrum'da marangozhanede çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'da öğrencilere simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bodrum'da öğrencilere simülasyonlu emniyet kemeri ...
Yer sofrasında 3 kişiyi öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis
YEREL HABERLER Yer sofrasında 3 kişiyi öldüren sanığa 2 kez ...
16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum'da başladı
YEREL HABERLER 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası ...
Muğla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Muğla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: Sezon başı koyduğumuz hedefte şaşma yok
YEREL HABERLER Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: Sezon başı ...
Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen ...
Muğla'da ormanda cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Muğla'da ormanda cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü öne ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Muğla'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Bodrum'da "9. GESİFED-BESİAD İş İnsanları Zirvesi" düzenlendi
YEREL HABERLER Bodrum'da "9. GESİFED-BESİAD İş İnsanları Zirvesi" ...
Muğla'da çiftçi aile tatlı patatesin rengarenk yemeklerini yapıyor
YEREL HABERLER Muğla'da çiftçi aile tatlı patatesin rengarenk ...
Muğla'da amcası ve 2 kuzenini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Muğla'da amcası ve 2 kuzenini öldüren sanığa 2 kez ...
Okuldan kaçan öğrenciyi iz takip köpeği Merak buldu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Okuldan kaçan öğrenciyi iz takip köpeği Merak buldu ...
Okuldan kaçan kız öğrenciyi iz takip köpeği Merak buldu
YEREL HABERLER Okuldan kaçan kız öğrenciyi iz takip köpeği Merak ...
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama
33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
YEREL HABERLER 33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı, 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı, 9 ...
GÜNCELLEME - Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili anne ve babası tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ...
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 ...
(Görüntülü) MUĞLA - GAMZE&#039;NİN ÖLÜMÜNDE ANNE VE BABA TUTUKLANDI GAMZE&#039;NİN ÖLÜMÜNDE ANNE VE BABA İLE 2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA - GAMZE'NİN ÖLÜMÜNDE ANNE VE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.