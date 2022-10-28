Bodrum'da 9'uncu İş İnsanları Zirvesi gerçekleştirildi



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'İş İnsanları Zirvesi'nin 9'uncusu Bodrum Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) tarafından gerçekleştirildi. Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) iş birliğiyle düzenlenen ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) da yer aldığı zirveye Türkiye'deki iş insanlarının yanı sıra Azerbaycan ve Moldova'dan da yatırımcılar da katılım sağladı.

BESİAD tarafından daha önce 8 kez düzenlenen 'İş İnsanları Zirvesi'nin 9'uncusu, bu yıl da GESİFED iş birliğiyle 2729 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bodrum'da bir otelde düzenlenen '9'uncu GESİFEDBESİAD İş İnsanları Zirvesi'ne' ulusal ve uluslararası alanda birçok sektör öncüsü katılım sağladı. Katılımcılar; Türkiye genelindeki iş insanlarının yanı sıra Azerbaycan ve Moldova'dan yatırımcılar ile yeni ticari anlaşmalar yapma imkanı elde etti. Açılış konuşmalarını Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez'in yaptığı zirvede; GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin ve BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu da Türkiye ekonomisinin yanı sıra yatırım ve girişimcilik, demokrasi gibi konularda önemli mesajlar verdi.

'STK'LAR, DEMOKRASİLER İÇİN HAYATİ ÖNEMDE'

Zirvenin 9'uncusuna ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ekonomik konulardaki değerlendirmeleri TÜSİAD, TÜRKONFED ve GESİFED başkanlarına bırakacağını söyleyen BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının demokrasilerdeki kilit rolüne vurgu yaptı. STK'ların temel varlık nedenlerinin sosyal, toplumsal veya sektörel olaylarda farkındalık yaratarak topluma hizmet sunmak olduğunu ifade eden Nazlıoğlu, "Sivil toplum kuruluşları, toplumun talep ve beklentilerinin yerine getirilmesinde, demokratik sürecin etkin işlemesinde, toplumda güven düzeyini artırmada, farklı insanların bir araya gelerek ortak bir amaca hizmet etmesinde önemli rol oynayan kurumlardır. İster devlet olun ister sivil toplum kuruluşu ister özel sektör ve hatta birey olun vizyon çok önemlidir. Vizyonu olmayanın misyonu olamaz. Bireyler olarak konfor alanlarımızı terk etmediğimizde, yeni hedefler belirlemekte, hedeflerimiz gerçekleştirmekte, amaçlarımızı bulmakta, hayallerimizi gerçekleştirmekte yani gelişim bölgemize geçmekte toplum olarak zorlanacağız" dedi.

'CUMHURİYET DEĞERLERİ KILAVUZUMUZ'

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"İçinden geçtiğimiz global sürece ve önümüzdeki yıllarda ülkemize ne sunduğuna çok dikkatli bakmalı, gelişmeleri doğru okumalı ve sürdürülebilir politikalar üretmeliyiz. Attığımız adımlar hedeflerimize ulaşmamızda yeterli gelmiyorsa, gerekiyorsa var olan iktisadi politikalarımızı gözden geçirmeliyiz. Yarın Cumhuriyetimizin ilanının 99'uncu yılını kutluyoruz. 99 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları da; Cumhuriyetimizin temellerini insanımıza yatırım yaparak, bilimin yolundan giderek ve siyasal, ekonomik ve toplumsal kurum ve kurallar üzerinden inşa ettiler. Laiklik başta olmak üzere akıl, bilim, hukuk ve özgürlük üzerine inşa edilmiş Cumhuriyet değerleri bizlerin de kılavuzudur. Bu çerçevede hedefimiz, toplumsal refah seviyesi yüksek, uluslararası arenada saygın, AB entegrasyonunu sağlamış, hukuk devletini güçlendirmiş, toplumsal olarak eşitlikçi ve adil, gençlerine güzel bir gelecek vaat eden bir Türkiye için yılmadan yorulmadan çalışmaya devam etmektir." (DHA)DHA-İş Dünyası Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-28 18:44:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.