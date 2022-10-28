Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, polisin 2 otele düzenlediği operasyonda Afgan uyruklu 49 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan otel sahibi ve 4 şüpheli tutuklandı.

Dalaman Emniyet Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri, 26 Ekim saat 20.00 sıralarında ilçede bulunan 2 otelde kaçak göçmen olduğu istihbaratına ulaştı. Otellere düzenlenen operasyonlarda, Afgan uyruklu 49 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olayla ilgili olarak organizatör oldukları belirtilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen otel sahibi E.T. (62), otelin mesul müdürü G.Ç. (40), resepsiyon görevlileri M.T. (43), A.C. (60) ile Mali uyruklu M.D. (29) tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN

2022-10-28 19:12:27



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