Fethiyespor sahasında Sarıyer'le karşılaşacak

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Serik Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor, yarın evinde Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Necati Selçuk Şahin'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Fethiyespor'da sezonu kapatan Nurettin ve sarı kart cezalısı orta saha Selim forma giyemeyecek. Teknik direktör Mesut Toros, bu sezon iç sahada iyi sonuçlara imza attıklarını belirterek, "Sarıyer maçına iyi hazırlandık. Elimizden gelen mücadeleyi sergileyip 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

Play-Off hattını yakalamak isteyen Muğla temsilcisi grupta 14 puan topladı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-10-29 11:07:48



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