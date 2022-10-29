Üniversite öğrencilerini fuhşa zorlaya çeteye operasyonda 2 tutuklama

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, arkadaşlık kurdukları üniversite öğrencilerini fuhşa zorladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2´si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye'de, üniversite öğrencilerinin fuhşa zorladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şebekenin arkadaşlık kurduğu öğrencilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip, tehdit ederek fuhşa zorladıkları tespit edildi. Ekipler, 26 Ekim günü saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. 3 farklı adrese 7 ekip ve 24 personelin katılımıyla düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı, 7 öğrenci kurtarıldı.
Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheliden N.M. ve D.K. tutuklandı, V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-10-29 14:25:12
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