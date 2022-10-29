Kayalıklara düşen 2 paraşütçü, jandarma helikopteriyle kurtarıldı

Fırat AKAY/ MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, rüzgarın ters esmesiyle kayalıklara düşen 2 paraşütçü, helikopterli operasyonla jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Ören Mahallesi Alatepe Paraşüt pistinden ikili olarak uçmak isteyen 54 yaşındaki Mehmet Dilber ile 65 yaşındaki Zayit Cemal Altay, rüzgarın ters esmesi nedeniyle saat 15.00 sıralarında kayalıklara düştü. Burada mahsur kalan kazazedeler, karadan ve denizden ulaşımın olmadığı bölgeye yardım istedi. Kısa sürede havalanan jandarma helikopteri bölgeye gelerek kurtarma ekibini havadan olay yerine indirdikten sonra aynı yöntem ile yaralıları da helikoptere çekip sağlık ekiplerine teslim etti. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, jandarmanın kurtarma operasyonu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY
2022-10-29 19:39:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.