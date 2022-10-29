Bodrum'da 29 Ekim coşkusu



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 99'uncu yılı, yaklaşık 10 bin kişinin katılımı ile fener alayıyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bodrum´da her yaştan binlerce kişi fener alayına katıldı. Akşam saatlerinde Bodrum Marina´dan başlayan fener alayı, Neyzen Tevfik Caddesi üzerinden Bodrum Belediye Meydanı'na devam etti. Ellerine Türk bayrakları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk posterleri taşıyan binlerce kişi, marşlar söyleyerek yürüdü. Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki mekanlarda da marşlar çalındı, meşaleler yakıldı. Cadde üzerindeki mekanlarda da bayraklarla donatıldı. Coşkulu bir şekilde Belediye Meydanı'na yürüyen kalabalık, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından Ressam Aydemir Atalay, kendi yaptığı Atatürk tablosunu Belediye Başkanı Ahmet Aras'a hediye etti. Konuşmaların ardından Kaymakam Bilgehan Bayar ve Başkan Ahmet Aras zeybek oynadı. Binlerce kişinin cep telefonlarının fenerleri ile ışıklı gösteri yaptığı kutlama, Ferhat Livaneli Orkestrası ve Utku Erişik Konseri ile devam etti.

Kutlamalarda konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Cumhuriyetimizin her bir yılı diğerinden daha önemsiz değil. 100´üncü yıla emin adımlarla sert adımlarla ilerliyoruz. 100´üncü yıla yaklaşmanın heyecanını ve gururunu hissediyorum" diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Atamızın meşalesini hep beraber taşıdığımız, Cumhuriyetimizin 99´uncu yılı kutlu olsun. Atamızın yaktığı meşalenin aydınlığıyla 100 yıldır doğru yolda yürüyoruz, hep ona sahip çıkacağız hep onu kucaklayacağız. Gelecek bizlerin, umudunuzu kaybetmeyin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-29 22:27:42



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