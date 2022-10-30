Bodrum'da deniz havası

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler, denizin tadını çıkardı.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 'sarı yaz' hareketliliği sürüyor. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler, denize girdi. Başta Kumbahçe olmak üzere Gümbet, Bitez ve Ortakent gibi noktalarda yoğunluk gözlendi. Meteoroloji tahminlerine göre, hava sıcaklığının hafta başından itibaren 25 derecelerde seyretmesi bekleniyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-10-30 15:07:09
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