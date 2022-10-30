Datça'da geleneksel boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi



Mehmet Çil/DATÇA(Muğla),(DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, düzenlenen 15. Geleneksel Boğa Güreşleri'nde 84 boğa mücadele etti. Çeşitli kurum ve kuruluşlar adına yapılan mücadelelerde 42 kupa dağıtıldı. Hayvanseverlerden oluşan bir grup, güreşlerin yapıldığı alanın dışında, 'Boğa güreşleri vahşettir', 'İnsana, hayvana, yeryüzüne özgürlük', 'Boğa güreşi vahşeti durdurulsun' yazılı döviz açtı.

Datça'nın Burgaz mevkindeki alanda düzenlenen 5. Geleneksel Boğa Güreşleri büyük ilgi gördü. Muğla ve Aydın'ın ilçelerinden getirilen 84 boğanın mücadele ettiği güreşleri, çok sayıda vatandaş izledi. Gün boyu devam eden etkinlikte, çeşitli kurum ve kuruluşlar adına yapılan mücadelelerde 42 kupa dağıtıldı. Güreşlerde, 'Atatürk Gazi Kupası' için Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nden gelen Sergen Umul'un 'Mike Tyson' isimli boğası ile Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nden Şükrü Arslan'ın 'Karaman' isimli boğası mücadele etti. Mücadelenin kazananı 'Mike Tyson' olurken, Atatürk Gazi Kupası'nı kazandı.

BOĞA GÜREŞLERİNE KARŞI DÖVİZ AÇTILAR

Sosyal medyadan boğa güreşlerinin durdurulması talebiyle imza kampanyası başlatan hayvanseverlerden oluşan bir grup, güreşlerin yapıldığı arenanın dışında, 'Boğa güreşleri vahşettir', 'İnsana, hayvana, yeryüzüne özgürlük', 'Boğa güreşi vahşeti durdurulsun' yazılı döviz açtı. Grup adına konuşan Umay Alkaya, "Datça'da, 15 yıldır geleneksel olarak boğa güreşleri yapılıyor. Biz, boğa güreşlerinin ne eğlence ne de geleneksel olduğunu düşünüyoruz. Boğa güreşleri vahşettir, engellenmesini istiyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet Çil

2022-10-30 16:35:48



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