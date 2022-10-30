Fethiyespor - Sarıyer: 1-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) TFF 2´nci Lig Kırmızı Gup´ta geçen hafta deplasmanda Serik Belediyespor´la 1-1 berabere kalan Fethiyespor evinde Sarıyer´le de yenişemedi: 1-1. Maça hızlı başlayan konuk Sarıyer 6´ncı dakikada Altuğ ile öne geçti: 0-1. Fethiyespor 17´nci dakikada Taha Can ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve iki takım da hanelerine 1´er puan yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye DHA

2022-10-30 21:02:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.