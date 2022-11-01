Aracında 300 gram metamfetaminle yakalandı

Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde H.Y., polis ekiplerince istihbarat çalışması sonucu durdurulan otomobilinde 300 gram metamfetaminle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Bodrum'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün Torba yol kontrol noktasında önlem alınıp, şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı. Durduran H.Y.'ye ait otomobilde, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-11-01 13:15:37
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