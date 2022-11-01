Bodrum'da 12 kaçak göçmen kurtarıldı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 29 Ekim günü saat 06.30´da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, 30 Ekim'de saat 03.55'de de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, yine Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmeni, kurtarıp kıyıya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-11-01 14:57:59
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