Bodrumspor'da zirve yürüyüşü devam edecek



Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de bay takım olarak geçtiği haftada 18 puanla Play-Off hattında kalarak zirve yarışı vermeyi sürdüren Bodrumspor'da başkan Rıza Karakaya, "Biz takımımıza güveniyoruz. Bodrum'u en iyi şekilde temsil etmek ve bu ligde kalıcı olmak, iyi futbol izletmek gibi amaçlarımız aynı şekilde devam ediyor" dedi.

Bu hafta Boluspor'u ağırlayacak Bodrumspor'da ligin ilk 10 maçında takımın performansından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Rıza Karakaya, "Bodrumspor ailesi olarak burası çok huzurlu bir kulüp. Birlik ve beraberliğin yüksek olduğu bir kulüp ve bu da sahaya yansıyor Bodrum'a karşı ilgi günden güne artıyor. Ben takımımıza, teknik heyetimize, yöneticilerimize, Öztürk ailesine, Bodrum'a ve belediye çok teşekkür ediyorum bu birlik ve beraberlikle güzel işler yapacağız" diye konuştu.

Boluspor'un zor bir rakip olduğunu belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Ev sahibi takım için sıkıntılı bir ekip ama herkesin kendine göre bir artısı var. Biz de özellikle mücadele ruhu yüksek bir takımız. Bunu sürdürebildiğimiz takdirde her rakibimizi yenebiliriz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. İyi bir rakiple oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Bu ligde ses getirebileceğimizi herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu sürdürebilmenin peşindeyiz. İki haftadır Onur'dan yoksunduk. Dejan, Sakarya maçında bileğini burktu. Yeni yeni idmanlara başladı. Bu hafta Dejan tam yetişmeyebilir ama Diogo ile alakalı ciddi bir sıkıntımız var, ondan da yoksun olabiliriz. Biz geçmişe dönüp bakmıyoruz. Oradan yapmış olduğumuz hatalardan ders çıkartıp o hataları bir daha yapmamak üzerine yol alıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başkan Rıza Karakaya açıklama

Teknik Direktör İsmet Taşdemir açıklama

Futbolcu Recep Aydın açıklama

Antrenmandan detay

Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-02 12:26:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.