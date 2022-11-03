16 yıl hapisle aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Sezer Yıldız (23), yol kontrolü sırasında yakalandı.
Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 16.30 sıralarında Gazeller Mahallesi'nde yol kontrolünde durdurdukları otomobilde, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ekipler, hakkında 'hırsızlık' suçundan 16 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Sezer Yıldız'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Yıldız, tutuklandı. (DHA)
FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-11-03 14:46:35
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