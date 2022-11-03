Bodrum'da ana isale hattı patladı



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattı patladı. Bölgede iş yerlerini ve apartları su bastı.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında ana isale hattı patladı. Bölgede bulunan iş yerlerini ve apartları su bastı. Patlama nedeniyle asfalt yarıldı, caddeyi kullanan araç sürücüleri ise ilerlemekte zorlandı. Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.

Bu arada, isale hattında aynı bölgede daha önce 7 kez, kent genelinde ise 2014 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 340 civarı patlama yaşandığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-03 16:10:54



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