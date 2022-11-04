Evde sağlık hizmeti alan 100 yaşındaki kadına sağlıkçılardan sürpriz doğum günü



Cavit AKGÜN/MUĞLA,(DHA)MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelleri, 100 yaşına giren 5 çocuk, 8 torun sahibi Dudu Özpınar'a, evinde sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, beraberinde Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Süreyya Kolcuoğlu, Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Neşe Yeniçeri, Dr. Gülcan Duman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem İnci ve evde sağlık ekibi ile birlikte, 100 yaşına giren Dudu Özpınar'ın yaş gününü kutlamak üzere aldıkları pastayla ziyaretine gitti. Hastane personelini karşısında gören Özpınar, pastanın üzerindeki mumları üfleyip, söndürdü. Başhekim Togan, "Kurumumuz evde sağlık hizmetleri ekibi tarafından takibi yapılan 100 yaşındaki çınarımızın bu anlamlı gününde yanında olup, mutluluğuna ortak olduk. Ailesinin de desteğiyle güzel bir anıyı hep birlikte yaşadık. Geçmişle geleceğimiz arasında köprü olan yaşlılarımızın her daim yanındayız" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-11-04 15:49:44



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