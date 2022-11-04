Akbük Koyu'nda yunus sürüsü görüntülendi

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, denizdeki bir grup yunus, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Gökova Körgezi Akbük Koyu'nda, sabah saatlerinde yunus sürüsü görüldü. Yunuslar suya dalıp çıkarken görüntülendi. 20 dakika boyunca bölgede görülen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-11-04 17:51:39



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