Muğla için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın batı ilçelerinde, zamanla il genelinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor
Giriş: 12.11.2023 - 01:10 Güncelleme: 12.11.2023 - 01:10
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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