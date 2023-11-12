Muğla için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın batı ilçelerinde, zamanla il genelinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor

Anadolu Ajansı Giriş: 12.11.2023 - 01:10 Güncelleme: 12.11.2023 - 01:10 facebook

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