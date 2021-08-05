Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, orman yangınlarına ilişkin bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı

MUĞLA - Köyceğiz’de bir mahalle daha boşaltıldı

AA

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederken söndürme çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor.

Yangın, bölgedeki rüzgar ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde güçlükle yürütülüyor.Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümü tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Vatandaşların yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.