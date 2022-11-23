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Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Muğla ve Mersin'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonu kapsamında Azerbaycan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonu
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AA

AA'nın haberine göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşayan Alican Y, alışveriş sitesi üzerinden cep telefonu satın almak isterken dolandırılarak 9 bin lirasının alındığını belirterek, jandarmaya başvurdu.

Bunun üzerine, Alican Y'yi dolandırdığı öne sürülen şüphelinin bankalardaki hesap hareketleri inceleyen ekipler, paranın aynı gün ve saatte dört farklı hesaba EFT yapıldığı belirledi.

Ekipler, Azerbaycan uyruklu G.B. ve J.S. ile H.U. ile A.E'nin birlikte hareket ederek, Türkiye genelinde 44 ayrı olayda yaklaşık 2 milyon lirayı hesaplarına geçirdiklerini tespit etti.

Şüphelilerin Mersin'de bulunduğunu belirleyen ekipler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramada 10 banka kartı, 2 laptop, 6 cep telefonu, 9 sim kart, hesap hareketlerinin yazılı olduğu ajanda, mobil bankacılık hesabında 238 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. ve J.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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