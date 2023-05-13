Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla Milas'ta hastane önünde cesedi bulunan kadının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
ABONE OL

Hastane önünde cesedi bulunan kadının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Milas ilçesinde sokakta bulunan kadın cesedinin faili olduğu değerlendirilen E.D Milas adliyesine sevk edildi. Şüpheli E.D.'nin, aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirdiği esnada gözaltına alındığı öğrenildi

Muğla Milas'ta hastane önünde cesedi bulunan kadının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
İHA

Milas’ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan eski Devlet Hastanesi önünde ölü bulunan Zeynep Başaran’ın ölümü ile ilgili olarak Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Olay yerinde ve çevrede çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını tarayan ekipler, şüphelinin İzmir ilinde yaşadığını tespit etti. Kamyon şoförü olduğu tespit edilen şüpheli E.D.’nin yakalanması için İzmir’e giden ekipler, şüpheli E.D.’nin aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirdiği esnada gözaltına aldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli E.D.’nin tamamlanan işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edildi. Şüpheliye yönelik saldırı olayına karşı çelik yelek önlemi alındı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milletvekili Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Partilerin Oy Oranları, Tahmini Milletvekili Sayıları ve Genel Seçimi Sonucu
GÜNDEM 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları Haberturk. ...
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları Haberturk.com'da olacak! 2023 Seçim Sonuçları ve Canlı Oy Oranları
GÜNDEM 14 Mayıs seçimlerini Haberturk.com'dan takip edin
Son dakika: YSK'dan sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
GÜNDEM YSK'dan sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
Duvara sıkışan yavru kediyi fayansları kırıp kurtardılar
GÜNDEM Duvara sıkışan yavru kedi için seferber oldular
MEB'de görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak
GÜNDEM MEB'de görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yıllık siyasi hayatımızda daima demokrasiyi ve millî iradeyi savunduk
GÜNDEM "40 yıllık siyasi hayatımızda daima demokrasiyi ve ...
Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı: FETÖ elebaşının 27 suçtan iadesi istenmiştir
GÜNDEM Adalet Bakanlığı: FETÖ elebaşının 27 suçtan iadesi ...
3600 ek gösterge kimlere verilecek? 1. derece memurlar kimleri kapsıyor? Memurlara 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?
GÜNDEM 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Bakan Bilgin ...
Son dakika: Munzur Çayı’nda kaybolan 3'üncü gencin de cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM Munzur'dan 3'üncü acı haber! Cansız bedeni bulundu
Çatıya çıkan inek imece usulü kurtarıldı
GÜNDEM Çatıya çıkan inek imece usulü kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.