Milas’ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan eski Devlet Hastanesi önünde ölü bulunan Zeynep Başaran’ın ölümü ile ilgili olarak Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Olay yerinde ve çevrede çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını tarayan ekipler, şüphelinin İzmir ilinde yaşadığını tespit etti. Kamyon şoförü olduğu tespit edilen şüpheli E.D.’nin yakalanması için İzmir’e giden ekipler, şüpheli E.D.’nin aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirdiği esnada gözaltına aldı.