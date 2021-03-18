Muğla'nın kültür turizmiyle de ön plana çıkması amaçlanıyor

AA

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de geleneksel mimariyle yapılan bahçeli müstakil Muğla evleri, tasarımları, ahşap işçilikleri, tavan işlemeleri ve şehrin sembolü haline gelen bacalarıyla geleneksel Türk mimarisinde özgü bir model oluşturuyor.Son yıllarda tarihi doku içinde kalan yapılar hazırlanan projelerle valilik ve belediye tarafından restore edilerek kültür turizmine kazandırıldı. Kentin otantik yapısı, dizi ve sinema yapımcılarının da ilgisini çekiyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AA muhabirine, belediye ve Muğla Valiliği tarafından hazırlanan projeyle önceki yıllarda Muğla'nın kent kimliğinde önemli bir yeri bulunan Muğla Arastası'nda yenileme çalışmaları yaptıklarını, aynı bölgedeki Muğla kent geçmişinin bir parçası olan Eski Zahire Pazarı'nı da restore ederek kültür turizmine kazandırdıklarını hatırlattı.

Dönemin en önemli ticaret ve alışveriş bölgesi olan geleneksel zanaatların yaşadığı arastanın kültür turizmi ve günübirlik turların cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Gürün, Menteşe'nin kültür turizminde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

- "Yaşatılan kültür varlıkları var"Gürün, Muğla'nın kent tarihi ve tarihi kimliğinin korunmasına çok önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:“Bizim aynı zamanda kültür turizmine ağırlık vermemiz ve geleceğin turizm alanı olarak kültür turizmini öne çıkarmamız gerekiyor. Muğla'da nüfusun yüzde 50'si kırsalda yaşıyor. Özellikle Yörükler örf, adet ve geleneklerini devam ettiriyor. Dolayısıyla Muğla'nın deniz, kum, güneş ve muhteşem kıyılarının yanı sıra halen yaşatılan kültürel varlıkları var. Bunları öne çıkararak Muğla'yı geleceğe hem kıyılarıyla hem de kültürel varlıklarıyla taşımalıyız. Kentte Karya, Likya, Menteşe, Roma, Bizans ve birçok medeniyetin izleri bulunuyor."

- Tarihi dokuya hayran kalan yerleşiyor

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Muğla'nın tarihi dokusu, sivil mimari özelliklerini yansıtan yapılarıyla önemli bir yer olduğunu söyledi.Menteşe'nin mübadelede dönemine kadar Türkler ile Rumların ortak çalıştığı, birlikte yaşadığı, tarihi geçmişi olan bir kent olduğuna işaret eden Gümüş, "Menteşe tarihi han ve hamamları ile koruma altındaki Muğla evleri ve Muğla bacası ile ülkede geçmişini koruyarak geleceğe taşıyan en iyi kentler arasında yer alıyor. Kente ziyarete geldikten sonra Menteşe'nin tarihi dokusuna hayran kalan ve yerleşen çok sayıda yabancı bulunuyor." ifadesini kullandı.

Gümüş, yaz tatilini Muğla ve ilçelerinde geçiren yerli ve yabancı misafirleri tarihi dokuyu hissetmek için ilçeye davet ettiklerini kaydetti.

- Kültür turizmiyle bölgeye tüm yıl turist çekilecek

Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ise kentin deniz, kültür ve güneş turizmiyle bir marka olduğunu bildirdi.Kentte gün yüzüne çıkmamış antik kent, tarihi yapı ve yürüyüş yolları bulunduğuna dikkati çeken Bingöl, "Kentte turizmi 12 aya yaymak için kültür turizmini bu dönemde daha da canlandıracağız. Karia, Likya, Leleg yollarını da turizme kazandırarak yürüyüş ve bisiklet gruplarını buraya çekmek istiyoruz. Tarihi yapıları ayağa kaldırarak ziyaretçi sayısını artıracağız." diye konuştu.