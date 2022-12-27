AA

Türkiye'nin önemli yat turizmi merkezlerinden olan Göcek, turizm sezonunda aralarında siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından ünlü simalarında da olduğu yerli ve yabancı pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Doğal güzellikleriyle bilinen Göcek'teki bakir koylarda, turizm sezonu boyunca çok sayıda turist mavi tura çıkıyor. Adeta bir akvaryumu andıran berrak suyu, zengin flora ve faunası ile dikkati çeken bölge, dalış turizmi için de önemli bir rota konumunda bulunuyor.

Göcek'te mavi ile yeşilin buluştuğu adaların, 10 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi bölgede sevinçle karşılandı.

"BÖLGE ÇEKİM MERKEZİ"

Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Onur Ugan, AA muhabirine, Göcek'in doğa harikası adaları, çam ormanlarının denize kadar uzandığı eşsiz koyları ve uzun sezonu ile yat turizminin en önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Dalaman Havalimanı'na yakınlığının yanında yatlara hizmet veren firmaların kalitesi ile de Göcek'in çekim merkezi haline geldiğini belirten Ugan, "Dernek faaliyetlerimizin en önemli misyonunu 1990'dan bu yana Göcek koylarının ve bölgenin doğallığını yitirmemesi ve temiz kalması oluşturuyor. Bunun için birçok çalışma yapıyoruz. Buradaki koylardan teknelerle atık toplamaya çıkıyoruz. Aynı zamanda bilinçlendirme, eğitim çalışmaları da gerçekleştirmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını ile Göcek'e de yoğun bir talep olduğuna dikkati çeken Ugan, bunun da bölgede imar sorunlarını beraberinde getirdiğini kaydetti.

"KARARDAN SON DERECE MEMNUN OLDUK"

Göcek'in korunması için düzenlenen her toplantıya ve çalıştaya katıldıklarını dile getiren Ugan, şöyle konuştu:

"Bu kararla birlikte Yassıca, Şeytan, Göcek, Hacıhalil adalarının koruma statüsü daha da yükseltildi. Karardan son derece memnun olduk. Koruma statüsünün diğer adalar ve koyları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasını bekliyoruz. Koylarda 2B araziler ile bazı tesisler var. Bunların imar ihlalleri olabiliyordu. Koruma statüsünün yükseltilmesi sürdürülebilir, koruma öncelikli kullanım sağlayan turizmi geliştirecektir. Bizden sonra gelecek nesil de buraları kullanmaya devam edecektir. Bitki örtüsü ile tarihi eserler korunacaktır. Adaların kesin korunacak hassas alan ilan edilmesiyle dünya mirası diyebileceğimiz bölgelerin gelecek nesle aktarılması sağlanacak."

"ALINAN BU KARARLAR ÖNEMLİ"

Bölgede 40 yıldır balıkçılık yapan 57 yaşındaki Saffet Hançer de koy ve adalarda yapılaşma olmaması gerektiğine işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki bazı adaları kesin korunacak hassas alan ilan etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.



Göcek'in doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılması için bu haliyle kalması gerektiğini kaydeden Hançer, "Dünyanın her yerinden Göcek'in sakin, korunaklı, doğal koylarına ziyaretçi geliyor. Bölgenin korunması için alınan bu kararlar önemli." dedi.