Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli

AA

Havanın kapalı ve rüzgarlı olması nedeniyle şemsiyelerin daha sonra sosyal mesafe dikkate alınarak yerleştirileceği belirtildi.Plajlardaki ortak kullanım alanları, sosyal mesafeye göre düzenlendi, dezenfekte edildi.Otel, restoran ve bar gibi iş yerlerinin önündeki plajlarda, işletmeler tarafından sosyal mesafe kuralı gözetilerek şemsiye ve şezlonglar yerleştirilmeye başlandı.Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada, yeni döneme ilişkin tüm hazırlıkları yaptıklarını, yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını ifade etti.