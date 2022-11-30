DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca desteklenen 'Mavi Miras' projesi kapsamında keşfedilen ve bölge tarihine önemli veriler sunacak olan su altı kazılarının 3 farklı batık üzerinde yürütüldüğünü belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, Su Altı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Harun Özdaş, çalışmalar hakkında Vali Tavlı ile beraberindeki heyete bilgi verdi.