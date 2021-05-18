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Muğla'nın turizm merkezlerinden Dalyan'ı gezen Ukraynalı yetkililer bölgeyi çok beğendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinin deniz, kum güneş üçlemesinin yanı sıra doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla da ön plana çıkan Dalyan Mahallesi'ne daha fazla Ukraynalı turist çekmek için tanıtım çalışmaları sürdürülüyor.

Muğla'nın turizm merkezlerinden Dalyan'ı gezen Ukraynalı yetkililer bölgeyi çok beğendi
AA

Kente Ukrayna'dan gelen seyahat acenteleri, turizm profesyonelleri, youtuber, blogger ve yazarlardan oluşan grup, Köyceğiz Gölü ile Akdeniz'i birleştiren kanalın üzerinde yer alan Dalyan'a hayran kaldı.

Bölgenin tanıtımı için misafir edilen Ukraynalılar, butik oteller, labirent görünümlü Dalyan Kanalı, Kaunos Antik Kenti, Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen İztuzu Plajı ile Köyceğiz Sultaniye Kaplıcaları'nı gezdi.

İztuzu Plajı'nda denize giren, 2 bin 400 yıllık Kaya Mezarları önünde fotoğraf çektiren Ukraynalılar, Sultaniye Kaplıcalarını gezdi, çamur banyosu yaptıktan sonra şifalı suda dinlenme imkanı buldu.

Ukraynalı seyahat acenteleri ve turizm profesyonelleri ilgi çekici destinasyonları fotoğraflayıp not alırken, takipçi sayısı yüksek youtuber ve bloggerler ise görselleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan ve ilgi gören paylaşımlar bölgenin tanıtımına katkı sundu.

- "Dalyan'ı daha etkin tanıtmak istiyoruz"

Ukraynalı acente yetkilisi Andrıı Umanets, AA muhabirine, Dalyan'ın kendine has elit bir özelliği olduğunu söyledi.

Ukrayna halkının, salgın sürecinin ardından doğayla baş başa ve butik tarzı otelleri tercih ettiğini belirten Umanets, "Ukrayna'da Dalyan'ı daha etkin bir şekilde tanıtmak için bölgeye geldik. Buranın doğası, tarihi ve plajına hayran kaldık. Birçok Ukraynalı buraya gelmek istiyor. Burası çok özel bir yer." dedi.

Türkiye ve Dalyan'a ilk kez geldiğini ve hayran kaldığını vurgulayan Umanets, şöyle konuştu:

"Buraya tatile geldiğinde doğayla baş başa oluyorsun ve kafanda hiçbir şey kalmıyor. Dalaman Havalimanı'na çok yakın. Burası Türkiye'nin saklı cenneti. Ukraynalı turistlerin Dalyan'ı çok çok seveceğini biliyorum. Bu güzellikler mutlaka görülmeli. Dalyan'ın her noktası insanı çok farklı etkiliyor. Kanalı ayrı bir güzellik, plajı ayrı bir güzellik. Ukrayna için yeni bir tatil merkezi olacağını düşünüyorum. Ukrayna'da Kapadokya eskiden çok trenddi ama artık benim için Dalyan daha trend ve önümüzdeki günlerde binlerce Ukraynalı turist buraya gelecek."

- "Tatil yapmak için çok ideal ve benzersiz bir yer"

Ukrayna'da çok sayıda takipçisi bulunan gezgin Yana Rianska ise 20 defa Türkiye'ye geldiğini, Mardin, İstanbul, Gaziantep, Kapadokya gibi çok farklı bölgeleri gezerek tanıttığını ifade etti.

Dalyan'ın bünyesinde çok farklı güzellikler barındırdığını ve çok etkilendiğini belirten Rianska, "Dalyan, bana göre özel insanların geldiği bir yer. Butik oteller ve aile işletmeleri yoğunlukta. Aslında bizim de istediğimiz tam olarak bu. Tatil yapmak için çok ideal ve benzersiz bir yer. İztuzu plajı, caretta carettalar çok etkileyici. Teknelerle labirentler arasında gezerken tarihle baş başa kaldığımızda böyle bir doğanın olduğuna inanamadım." ifadelerini kullandı.

Dalyan'ın manzarası, yemekleri, doğası ve misafirperverliğinin kendisini çok etkilediğini ifade eden Rianska, bölgede salgın sürecinde bile güvenle tatil yapılabileceğini vurguladı.

- "Ukrayna pazarı bizim için önemli"

Dalyan Turizmciler ve Otelciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur ise Ukrayna'dan gelen acente temsilcisi ve bloggerlerin Dalyan, Göcek, Fethiye ve Marmaris'te 6 günlük geziye katılacaklarını bildirdi.

Salgın sürecinde diğer pazarların kapalı olması sebebiyle kış döneminde Rusya ile Ukrayna'dan ailelerin bölgeye bireysel olarak geldiğini belirten Yağmur, "Ukrayna pazarı bizim için önemli. Bu sebeple Anadolujet, Kiev, Odessa ve diğer 4 şehirden uçuşlar koydu. Gelen Ukraynalı misafirler Dalyan'a hayran kaldı. Umarız yeni pazarlar bizler için bir umut olur. Ülkemiz salgın sürecinde iyi bir turizm sezonu geçirir." şeklinde konuştu.

Yağmur, blogger ile acente yetkililerinin sosyal medya paylaşımları sayesinde, Ukrayna'daki çok sayıda kişinin de bölgeyi yakından görme fırsatı yakaladığını kaydetti.

Yakın zamanda Ukrayna'dan yeni bir kafilenin daha bölgenin tanıtımı için geleceğinin bilgisini veren Yağmur, sezon öncesi bu çalışmaların bölge turizmine de katkı sağlayacağını belirtti.

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