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        Haberler Gündem Çevre Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını

        Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını

        Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:48
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        Ula'da orman yangını!
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        Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Gölet Bölgesi Karıncalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

        Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

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