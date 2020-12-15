MUĞLA - Restoranda çıkan yangın söndürüldü

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Dindar Karaca'ya ait restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı.Kapalı olduğu belirtilen iş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.Dalaman İtfaiye Grup Amirliğince müdahale edilerek söndürülen yangında, restoranın mutfak ve çatı kısmında hasar oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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