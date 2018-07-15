Resmi Gazete’de yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 üniversiteye rektör atandı. Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine göre yapıldı. Rektör ataması yapılan üniversiteler arasındaMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de var. Kararname ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Hüseyin Çiçek, atandı! Peki, Prof Dr. Hüseyin Çiçek kimdir? İşte cevabı…



PROF DR. HÜSEYİN ÇİÇEK KİMDİR?



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek oldu. Hüseyin Çiçek, kimdir, kaç yaşındadır soruları merak ediliyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin yeni rektörü Hüseyin Çiçek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği’nde yaptı. 1990 yılında lisans eğitimini tamamlayan Hüseyin Çiçek yüksek lisansını aynı üniversitede aynı bölüm üzerine yaptı. 1998’de Hüseyin Çiçek doktorasını yaparak akademik kariyerinde yükseldi. Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, TÜBİTAK’ta birçok çalışmaya imza attı. Hüseyin Çiçek, şuanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünü yapmaktadır.

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