Muğla'yı komşu illere bağlayan ara yollarda denetimler arttı

AA

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Muğla ile sınır komşusu olan İzmir, Denizli, Aydın ve Antalya'ya bağlantısı olan tüm kontrolsüz yollarda güvenlik güçleri kontrol noktaları oluşturdu.

Bu bölgelerde tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, yol güzergahlarındaki gezici ekiplerin devriye sayısını da artırdı. Sürücülerin şehre giriş için izin belgelerinin olup olmadığını denetleyen ekipler, belgesi olmayan sürücüleri geri gönderiyor.

Araçlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını da kontrol eden ekipler, sürücü ve yolcuların ateşini de ölçtü. Araçlarda sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşın olup olmadığını da kontrol eden ekipler, zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Denizli sınırındaki Gazeller Uygulama Noktasına giden Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, burada görevli ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il sınırlarında yürütülen uygulamaların titizlikle devam ettiğini söyledi.

- "Kaçak geçiş yapılmasın diye önlem aldık"

"Evde kal" çağrısına uyulması gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Kara yollarında trafik akışının minimize olmuş durumda olduğunu görüyoruz. Ekiplerimiz 24 saat canla başla çalışıyor. Biz özellikle ana yolların dışında tali yollardan da kaçak geçişlerin yapılmaması için tüm güvenlik önlemlerini aldık. Ekipler köy yollarında da denetimlerini sürdürüyor." diye konuştu.

Çalışmalarda vatandaşların da kendilerine büyük destek verdiğini belirten Caner Yıldız, Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uyulduğunu kaydetti.

Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kırsal mahallelerinin yoğun olduğu Yılanlı bölgesine kurulan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Denizli'den gelen araçların geçişini engelliyor.

Gün boyu bölgeye gelen tüm araçları titizlikle denetleyen ekipler, kaçak geçişlere müsaade etmiyor.