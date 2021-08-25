Muğla’daki orman yangınlarıyla mücadele eden Kazakistan ekibi ülkesine ulaştı

AA

İtfaiye ekibi, Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanı pistinde törenle karşılandı.

Törene Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan Olağanüstü Durumlar Bakanı Yuryi İlyin’in yanı sıra itfaiyecilerin aileleri ile gazeteciler katıldı.

Büyükelçi Ekici, tören kapsamında, Muğla’daki orman yangınlarıyla mücadelede görevlerini tamamlayarak ülkelerine dönen Kazakistan itfaiye ekibi ile tek tek selamlaşarak teşekkürlerini iletti.

Gazetecilere konuşan Ekici, Kazakistan’ın kardeş ve dost ülke olarak Türkiye’nin kötü gününde desteğini esirgemediğini belirterek, "Karşılıklı bu yardımlaşmalar kardeş ülkeler arasında çok doğal. Bu ekip yaklaşık iki hafta Türkiye’de kaldı. Özellikle Muğla’daki yangınların söndürülmesine önemli katkılarda bulundu." dedi.

Ekici, bundan sonra doğal afetler alanında da yeni ikili iş birliklerinin olacağına işaret ederek, "Türkiye, doğal afetlerle mücadele alanındaki tecrübelerini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır." ifadesini kullandı.

Bakan İlyin de Kazakistan Hava Kurtarma helikopterlerinin ilk kez uzun mesafe uçarak yangın söndürme faaliyetlerinde yer aldıklarını aktardı.

Kazakistan’ın 2 helikopter ve 16 kişilik özel itfaiye ekibi, 21 Ağustos'ta Dalaman Havalimanı’nda düzenlenen törenle ülkelerine uğurlanmıştı.