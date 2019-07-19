Muğlalı çiftçiye süs bitkisi desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği “Alım Garantili Süs Bitkisi”, “Koku Vadisi” , “Tıbbi aromatik bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi” , “MELSA” , “Tarım Laboratuvarı” ve “Kurutma Tesisi” projeleriyle yerel üreticiyi teşvik ediyor.

Köyceğiz’e bağlı Beyobası Mahallesinde hayata geçirilen “Alım Garantili Süs Bitkisi Üretimi Projesi”, 2015 yılı Mart ayında uygulanmaya başlandı. Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 2 sera olarak başlatılan ve şu an 24 serada üretimi devam eden 15 milyondan fazla süs bitkisi, ilk etapta Muğla Büyükşehir Belediyesinin peyzaj çalışmaları için satın alınırken bugün, Muğla’nın 13 ilçesinin yanı sıra Burdur, Isparta, Antalya, Afyon gibi illere de satılıyor.

KOKU VADİSİ

Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliği protokolü imzalayan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe’de hayata geçirdiği “Koku Vadisi” projesi kapsamında da, tarımsal üretim sıkıntısı çeken bölgelerde fide dağıtımı yapılıyor. Tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliğinin desteklendiği projede ilk etapta, 27 dönüm araziye bin 850 lavanta fidesi dikildi. Belediye ayrıca üreticiye 100 bin adet kekik, adaçayı ve biberiye fidesi teslim etmeyi amaçlıyor.

YEREL TOHUM MERKEZİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi çiftçilere yönelik olarak ayrıca, “Yerel Tohum, Ulusal Güç” sloganıyla Yerel Tohum Merkezi’ni de hayata geçirdi. Muğla’ya özgü yerel tohumların kaybolmaması ve genetik çeşitliliğinin aratılması amacıyla 2016 yılında açılan merkeze bugüne kadar, 774 yerel tohum bağışlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, kuruluşundan bugüne, hem tohum envanteri açısından, hem çalışma şekli bakımından hem de bünyesinde barındırdığı 3 laboratuvar (Tohum Test Laboratuvarı, Tıbbi-Aromatik Bitkiler Laboratuvarı, Kriyoprezervasyon ve Doku Kültürü Laboratuvarı) bakımından Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı Yerel Tohum Merkezi olma özelliğine sahip. Belediye bu merkezle, genetik mirasın garanti altına alınmasını sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca bu laboratuvarda yapılacak çalışmalarla sadece yerel tohumlar değil; narenciye, armut, incir vb. yerel meyve grupları ve bölgede endemik olarak yetişen doğal bitkiler de koruma altına alınacak. Merkez, her yaş grubundan öğrencilere ve ilgili vatandaşlara yerel tohum ve tıbbi-aromatik bitkiler hakkında eğitim çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor.