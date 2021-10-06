Muhalefetten 'baskın seçim'e karşı sandık hamlesi 0:00 / 0:00

Cumhur ittifakı her fırsatta erken seçim ya da olası bir baskın seçime kapıları kapattı. Son olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli, erken seçim olmayacağını belirtip bir kez daha haziran 2023'ü işaret etti. Ancak muhalefet kolları sıvadı, olası bir erken seçim ya da baskın seçime karşı hazırlıklara başladı. Son seçimde 190 bin civarında seçim sandığı kuruldu. Bu rakamdan yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi on binlerce seçim sandığı görevlisini belirledi. Kimin hangi sandıkta görev alacağı netleştirildi.

CHP'NİN "0" OY ALDIĞI SANDIKLARA İLİŞKİN SUNUM

Ayrıca CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel e pazartesi günü gerçekleştirilen MYK toplantısında bir sunum yaptı. O sunumda CHP'nin hiç oy çıkaramadığı ve müşahidinin bulunmadığı sandıklara ilişkin bilgi verildi ve sandıklar mercek altına alındı. Öyle ki toplantıda sandık güvenliği konusunda Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel'e diğer MYK üyelerinin de mümkün olduğunca destek olması kararlaştırıldı.

İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİ SANDIK GÜVENLİĞİNİ GÖRÜŞTÜ

Sandık güvenliği sadece CHP'nin gündeminde değil. Saadet Partisi ve İYİ Parti de konuyla yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz perşembe günü Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu İYİ Parti genel merkezinde Meral Akşener'i ziyarete etti. O görüşmedeki en önemli başlıklardan biri sandık güvenliği oldu. Her partiden sandık başında birer kişinin bulunması gerektiği ve bu noktada partilerin de işbirliği yapmasının önemi vurgulandı.