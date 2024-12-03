Muhalif gruplar Hama'da ilerliyor

Muhalif Gruplar Hama kırsalından merkeze ilerliyor İdlib ve Halep'ten sonra Suriye'nin dördüncü büyük şehri olan Hama'ya yönelen muhalif gruplar, Hama'nın kuzey kırsalında 18 yerleşim yerini ele geçirdi. Suriye Ordusu ise özel birlikleri dâhil olmak üzere birçok askerî birliği Hama'ya sevk etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 03.12.2024 - 18:54 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:54 facebook

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