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Muhammed bin Selman: ABD'den aldığımız silahların parasını ödedik

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı açıklamalara değindi. Selman, "ABD'den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. Bunlar bedavadan gelen silahlar değil. Trump'la çalışmayı seviyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler yüzde 99 iyi ilerlerken, yüzde 1 kötü bir mesele gündeme geldi" dedi

06.10.2018 - 04:11 | Güncelleme: AA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD'den 30 yıl önce var olduğunu ve ülkesinin, güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyeceğini söyledi. Veliaht Prens, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı açıklamalara değindi. 

AA'nın haberine göre; "Suudi Arabistan tarihte 1744'ten bu yana mevcut. Sanıyorum, ABD'den 30 yılı aşkın süre önce vardı." diyen Muhammed bin Selman, Trump'ın son açıklamalarının çok isabetli olmadığını belirtti. Prens, "Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. ABD'den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. Bunlar bedavadan gelen silahlar değil." ifadesini kullandı.

"TRUMP'LA ÇALIŞMAYI SEVİYORUM"

Ülkesinin, bu meseleye "Herhangi bir dost, iyi ya da kötü şeyler söyleyebilir." nazarında baktığını ifade eden Muhammed bin Selman, "ABD Başkanı ile çalışmayı seviyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler yüzde 99 iyi ilerlerken, yüzde 1 kötü bir mesele gündeme geldi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da prensler ve iş adamlarının aralarında bulunduğu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınanların 35 milyar dolardan fazla mal varlığına el konulduğuna dikkati çeken Veliaht Prens, bu kişilerden büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını, sadece 8'inin soruşturmasının devam ettiğini anlattı.

"BERLİN BÜYÜKELÇİSİ YERİNE GÖNDERİLECEK"

Almanya ile Suudi Arabistan arasında son aylarda devam eden ancak geçen hafta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in New York'ta yaptıkları görüşmeyle sona eren diplomatik gerginliğe ilişkin ise Muhammed bin Selman, geri çektikleri Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçisinin yerine gönderilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

"KANADA ÖZÜR DİLEMELİ"

Ayrıca Veliaht Prens, Kanada krizine değinerek, "Kanada'nın özür dilemesi ve hata yaptığını bilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik gerginlikle, Trump'ın söz konusu açıklamalarının mukayese edilemeyeceğini dile getiren Muhammed bin Selman, bu iki konunun birbirinden tümüyle farklı olduğunu kaydetti.

Veliaht Prens, Yemen'deki çatışmaların da en kısa sürede son bulmasını umduğunu belirterek, "Arap Yarımadası'nda yeni bir Hizbullah istemiyoruz. Bu sadece bizim değil tüm dünyanın kırmızı çizgisidir. Husilerin müzakerelere hazır olmasını ve en kısa sürede anlaşmaya varılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'nun da en geç 2021 yılının başında ilk halka arzının yapılacağı bilgisini veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ""Bu, insanlık tarihindeki en büyük halka arz." görüşünü aktardı.

 

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