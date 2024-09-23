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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Muhammed Cham: Yorum yapmak güç! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Muhammed Cham: Yorum yapmak güç!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası bordo-mavililerde Muhammed Cham açıklamalarda bulundu ve "Doğrusunu söylemek gerekirse, yorum yapmak güç. Yeni bir takımız, zamana ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 23:05 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:05
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        Muhammed Cham: Yorum yapmak güç!
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da Pedro Malheiro, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte Avusturyalı oyuncunun o sözleri:

        Doğrusunu söylemek gerekirse, yorum yapmak güç. Bazen topu ayağımızda fazla tuttuk, fazla zaman kaybettik. Yeni bir takımız, zamana ihtiyacımız var. Bu bir bahane olmayabilir ama alışma süreci olabiliyor. Bir haftamız var, çalışacağız. Bir sonraki maçta çok daha iyi olacağımızdan eminim.

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