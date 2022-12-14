Muhammed Gümüşkaya: Ayrıldım ama hala büyük bir Fenerbahçeliyim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol
ABONE OL

Muhammed Gümüşkaya: Ayrıldım ama hala büyük bir Fenerbahçeliyim

Belçika ekibi Westerlo'nun genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, "Gönül Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmek isterdi ama kısmet olmadı. Avrupa'da devam ediyorum ve kendimi geliştirerek Avrupa'da devam etmek istiyorum" dedi.

Muhammed Gümüşkaya: Ayrıldım ama hala büyük bir Fenerbahçeliyim

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek turizm bölgesinde kamp yapan Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo'da takımın Türk oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.


Westerlo'ya transferini ve kamp ortamını değerlendiren Gümüşkaya, "4-5 ay oldu. Kısa da olsa burada hasret gideriyoruz. Tabii ki burada olduğumuz için mutluyuz, kısa bir zamanımız kaldı. Belçika'ya döneceğiz. Kamp ortamı şahane. Yemekler ve kamp olanakları çok güzel. Çok yoğun antrenman yapıyoruz. Bir antrenmanda 13-14 kilometrelere çıkıyoruz. Güzel hazırlanıyoruz ve ligde de iyi gidiyoruz. Avrupa'da oynamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


"GÖNÜL FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYIP AVRUPA'YA GİTMEK İSTERDİ"


Avrupa hayalinin hep olduğunu ve kariyerinin de böyle başladığını söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Yolum Avrupa'ya düşecekti çünkü Avrupa'da oynamak istiyordum. Gönül Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayıp, Avrupa'ya gitmek isterdi ama kısmet olmadı. Avrupa'da devam ediyorum. Kendimi geliştirerek Avrupa'da devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.


"TRANSFERİM ZORLU VE UZUN BİR SÜREÇTİ"


Transfer sürecini de değerlendiren Gümüşkaya, "Zorlu ve uzun bir süreçti. Gönül Fenerbahçe'de oynamak isterdi ancak oynama sürem azdı. Hasan Çetinkaya bu süreçte çok uğraştı. Sonrasında da buraya geldik" açıklamasında bulundu.


"HAYALİM MİLLİ TAKIM FORMASI"


A Milli Takım forması hedefinden de bahseden hücum oyuncusu, "Alt yaş gruplarında milli formayı giydim ama her Türk futbolcu gibi hayalim A Milli Takım forması giymek" dedi.


"KENDİMİ GELİŞTİREREK İSPANYA'YA TRANSFER OLMAK İSTİYORUM"


Önceliğini gelişimine verdiğini söyleyen Gümüşkaya, "4 senelik bir sözleşme imzaladık. Kendimi geliştirerek futbolumu ve mental anlamda kendimi geliştirerek İspanya'ya transfer olmak istiyorum" dedi..


"BÜYÜK BİR FENERBAHÇELİYİM"


Sarı-lacivertli taraftarlara da sevgisini ileten Gümüşkaya, "Hepsine çok teşekkür ederim. Doğma büyüme Fenerbahçeliyim. Sokakta futbol oynarken de Fenerbahçe forması giyiyordum. A takım forması da giydiğim için çok gururluyum. Şu an Fenerbahçe forması giymiyorum ama büyük bir Fenerbahçeliyim" ifadelerini kullandı.

Yeniden Fenerbahçe forması giyer misin sorusuna da Gümüşkaya, "İnşallah" cevabını verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Josef de Souza'dan flaş açıklamalar! - Beşiktaş Haberleri
FUTBOL Beşiktaş'tan ayrılacak mı?
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Ünlü teknik direktörden son dakika açıklaması - Fenerbahçe FB Haberleri
FUTBOL Geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Galatasaray - Lazio: 1-2 (MAÇ SONUCU) Cimbom 4. hazırlık maçında 3. yenilgisini aldı... - Galatasaray haberleri
FUTBOL Cimbom Lazio'ya mağlup
UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor'u favori gösterdi!
FUTBOL UEFA'dan Sivasspor paylaşımı!
Onur Bulut imzayı atıyor! - Transfer Haberleri
FUTBOL Onur Bulut imzayı atıyor!
Galatasaray'a kötü haber: Nicolas Raskin, Türkiye'yi istemiyor! -Galatasaray haberleri
FUTBOL Raskin, Türkiye'yi istemiyor!
2022 Dünya Kupası damga vuran tribün güzelleri... -Spor haberleri
FUTBOL Dünya Kupası'na damga vurdular
Beşiktaş'a Saiss'ten müjde ve özel talep!
FUTBOL Saiss'ten müjde ve özel talep!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hazır hale geleceğiz
FUTBOL "Hazır hale geleceğiz"
Gençlerbirliği’nde taraftar ile sponsor anlaşmazlığı
FUTBOL Gençlerbirliği’nde taraftar ile sponsor anlaşmazlığı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.