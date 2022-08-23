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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık... Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'da! - FB haberleri
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Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'da

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, Belçika'nın Westerlo takımına transfer oldu. Westerlo İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya, "Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı transfer ettik. Westerlo olarak gelecek vaadeden genç Türk oyuncularına yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi

Fenerbahçe'de ayrılık... Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'da! - FB haberleri

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu.

HASAN ÇETİNKAYA AÇIKLADI

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Westerlo İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya, "Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı transfer ettik. Westerlo olarak gelecek vaadeden genç Türk oyuncularına yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kısa süre içerisinde Belçika'ya gidecek olan Muhammed, yeni takımına katılacak.

GEÇEN SEZONA ÇOK İYİ BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira döneminde yıldızı parlayan Muhammed Gümüşkaya, ligin 2. yarısını Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

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