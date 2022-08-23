Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu.
HASAN ÇETİNKAYA AÇIKLADI
Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Westerlo İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya, "Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı transfer ettik. Westerlo olarak gelecek vaadeden genç Türk oyuncularına yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Kısa süre içerisinde Belçika'ya gidecek olan Muhammed, yeni takımına katılacak.
GEÇEN SEZONA ÇOK İYİ BAŞLAMIŞTI
Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira döneminde yıldızı parlayan Muhammed Gümüşkaya, ligin 2. yarısını Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.
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