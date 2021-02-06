Muhammed Sarıkaya ilk kez 11’de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBaşakşehir
ABONE OL

Muhammed Sarıkaya ilk kez 11’de

Medipol Başakşehir’in, Fatih Karagümrük’ü ağırladığı mücadelede turuncu-lacivertlilerin genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya, Başakşehir formasıyla ligde ilk kez 11’de kendine yer buldu.

Muhammed Sarıkaya ilk kez 11’de

Süper Lig’in 23. haftasında Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Sakatların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorluk yaşayan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, 19 yaşındaki sağ bek Muhammed Sarıkaya’ya 11’de şans verdi.
Muhammed, ligde ilk defa turuncu-lacivertli formayla 11’de maça başladı.
Başarılı futbolcu, bu sezon Rizespor ve Galatasaray karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DERBİ| Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray derbisi - FB GS saat kaçta? MUHTEMEL 11'LER
FUTBOLDev derbinin 11'leri
Habertürk yazarları, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi -
FUTBOL"Kaybetmekten korkmamalı"
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 393. randevu - Son dakika derbi haberleri
FUTBOLRakamlar ne diyor?
Kasımpaşa: 1 - Hatayspor: 4 | MAÇ SONUCU
FUTBOLHatay farklı kazandı
Lütfü Savaş: “Boupendza’yı İstanbul’dan 4 takım istedi”
FUTBOL"İstanbul’dan 4 takım istedi”
Eskişehirspor Başkanı Akgören: Bilal Ceylan´ın transfer parası FIFA dosyalarına gitti
FUTBOL"Bilal'in parası FIFA dosyalarına gitti"
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, Bursaspor’u eleştirdi: "Ali Akman’ın kadro dışı bırakılması u
FUTBOL"Kadro dışı bırakılması utanç verici"
Fuat Çapa: Bizim adımıza yazık oldu
FUTBOL"Bizim adımıza yazık oldu"
Cincinnati, MLS'in rekor transfer ücretiyle Brenner'i kadrosuna kattı
FUTBOLMLS'te rekor transfer
Tuzlaspor: 2 - Menemenspor: 0
FUTBOLTuzla zorlanmadı