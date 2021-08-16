Afganistan Milli Savunma Bakanı'ndan sert tepki 0:00 / 0:00

İHA / HABERTURK.COM

Afganistan Milli Savunma Bakanı General Bismillah Han Muhammedi Twitter'dan yaptığı paylaşımda ''Ellerimizi arkamızdan bağlayıp vatanı sattılar zengine de çetesine de lanet olsun.'' ifadelerine yer verdi.

— General Bismillah Mohammadi (@Muham_madi1) August 15, 2021

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yaptığı açıklamada ''Kan dökülmesini önlemek adına ayrılmaya karar verdiğini'' açıklamıştı.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gani’yi eleştirmişti.

İHA'nın aktardığı habere göre, Eşref Gani için “Eski Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanan Abdullah, “Gerçek şu ki Eski Afgan Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi terk etmesi insanları ve ülkeyi kötü bir duruma düşürdü. Allah ondan hesap soracak ve Afganistan halkı da onu yargılayacaktır” ifadelerini kullandı.

— Dr. Abdullah Abdullah (@DrabdullahCE) August 15, 2021

Abdullah Abdullah, “Mevcut koşullar altında, sizden tek bir şey istiyorum. Barışı sürdürmeniz için Allah huzurunuzu koruma yeteneği verdi. Ülkenin savunma ve güvenlik güçlerinin güvenliğin sağlanmasında iş birliği yapmasını rica ediyorum.'' açıklamalarını sürdürerek devam etti.