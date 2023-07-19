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Aşure Orucu: Aşure Günü'nde, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği rivayet edilir. Bu nedenle bazı Müslümanlar, Muharrem ayının dokuzuncu, onuncu ve onbirinci günlerinde oruç tutarak bu önemli olayı anarlar. Bu oruç, sadece bir gün olan Aşure Günü olarak da tutulabilir.

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Nafile İbadetler: Muharrem ayı, diğer aylara nazaran daha faziletli kabul edilen bir aydır. Bu nedenle, Muharrem ayında diğer zamanlara nazaran daha çok nafile ibadetler yapmak önerilir. Özellikle gece ibadetlerine (Tahajjud) önem vermek ve Kur'an-ı Kerim okumak bu ayda artırılabilecek ibadetler arasındadır.