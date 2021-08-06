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Muharrem ayı ne zaman 2021? Muharrem ayı nedir, ne zaman giriyor? 2021 Aşure günü ne zaman?

İslam dini için mübarek kabul edilen Muharrem ayının başlangıcı ne zaman? Hicri takvime göre senenin ilk ayı kabul edilen Muharrem ayı, İslam kültüründe çok önemli bir yere sahip olan Aşure günün de içinde barındırması nedeniyle merak ediliyor. Muharrem ayı ne zaman 2021? Muharrem ayı nedir, ne zaman giriyor? 2021 Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman 2021? Muharrem ayı nedir, ne zaman giriyor? 2021 Aşure günü ne zaman?

Hem aşure günü hem de Hz. Hüseyin'in şehit edildiği Kerbela Olayı nedeniyle Müslümanlar için her yıl heyecanla beklenen Muharrem ayı için geri sayım başladı. Muharrem ayında ibadet edecek Müslümanlar 2021 Muharrem ayı tarihlerini araştırıyor. İşte merak edilenler...

MUHARREM AYI NEDİR?

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 tarihli Muharrem ayı mesajında yer alan ifadelere göre Muharrem ayının 10. günü, Müslüman toplumların bilgi ve kültür hafızasında peygamberler tarihinden önemli hatıralar ve mesajlar barındıran önemli bir zamandır. “Aşûre” diye isimlendirilen bu günün milletimiz ve İslam âleminin birlik beraberliğine; insanlığın hidayet ve iyiliğine vesile olmasını diliyorum.

İnsanlık tarihinde birçok önemli olaya sahne olan Aşûre günü, aynı zamanda İslam tarihinin en üzücü olaylarından biri olan Kerbelâ faciasının da vuku bulduğu tarihtir. Hicri 61 yılında sevgili Peygamberimizin “cennet gençlerinin efendisi” diye nitelediği torunu Hz. Hüseyin (ra) ile birlikte birçoğu Ehl-i beyt’ten 70 civarında mümin Kerbelâ’da acımasızca şehit edilmiştir.

2021 MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

AŞURE GÜNÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

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