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Muharrem ayı ne zaman? 2022 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure haftası ne zaman?

On bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesinin ardından İslam alemi Muharrem ayını beklemeye başladı. Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruç olarak kabul görür. Peki Muharrem ayı ne zaman? 2022 Aşure günü ne zaman başlıyor? İşte, Diyanet İşleri takvimi ve konuya ilişkin bilgiler...

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Aşure Günü ise bu yıl 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.