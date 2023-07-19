Muharrem ayı orucu, İslam takviminin ilk ayı olan Muharrem ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure gününü de içerisinde bulunduran Muharrem ayında nafile oruç tutulur. Birçok sevap ve faziletin elde edileceği mübarek günlerde oruç tutmak isteyen Müslümanlar " Muharrem ayı orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Muharrem ayı orucu tarihlerine ilişkin detaylar...

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MUHARREM AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Muharrem Ayı orucu hakkında açıklamalarda bulundu. Diyanet tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: 'Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.' (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)"