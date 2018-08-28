CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Apoletlerini sökeceğim” dediği, Yüksek Askeri Şura’da orgeneralliğe terfi eden 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in rütbesini yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Karargah’a giderek iki komutanın rütbesini takacak. O komutanlardan birisi 24 Haziran seçimleri öncesinde Muharrem İnce’nin “Apoletlerini sökeceğim” dediği 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel. Temel, Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) orgeneralliğe terfi etti. Yeni rütbesi için düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı’nı yönetti. Ancak adı en çok 24 Haziran seçimlerinde duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir konuşmasında alkışladığı için CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından sert sözlerle eleştirildi. İnce, Cumhurbaşkanı seçildiğinde Temel’in apoletlerini sökeceğini söyledi.

Rütbe takma töreni 29 Ağustos’ta (yarın) Karargah’ta düzenlenecek ve basına kapalı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rütbesini takacağı bir diğer isim de Adnan Özbal. Koramiral rütbesindeyken geçen yıl Deniz kuvvetleri Komutanı olan Özbal, bu yılki yaş ile oramiralliğe terfi etti.

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