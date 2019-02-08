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CHP'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, Manisa'nın Salihli ilçesine geldi. Muharrem İnce, CHP Salihli İlçe Başkanlığı binası önünde, Millet ittifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Parti'li Orkun Şıktaşlı ve Salihli Belediye Başkanı adayı CHP'li Mazlum Nurlu'ya destek istedi.
"DOĞRUDUR, YANLIŞTIR, ARKASINDA DURACAĞIZ"
DHA'da yer alan habere göre parti binası önünde hitap eden İnce, "31 Mart yerel seçimleri için Salihli belediye başkan adayını parti içi bir yarışla belirlediniz. Kızmak ve küsmek yok. Hepiniz adayımızın arkasında duracaksınız. Partimiz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile bir ittifak yapmış. Doğrudur, yanlıştır; ama partimiz bu kararı vermiş. Parti bu kararı verdi mi arkasında duracaksınız. Hem büyükşehrin hem de ilçe belediye başkanının arkasında duracaksınız. Kızılsaydı, küsülseydi, ben küserdim. Atatürk'ün partisine küsülmez. Sonuna kadar devam. 31 Mart saat 17.00'ye kadar var gücünüzle çalışacaksınız. Bu bir seçimdir. Savaşta kan dökülür, seçimde ise ter dökülür. Ter dökerek, bu seçimi kazanacağız" diye konuştu.
İYİ PARTİLİLERLE ESNAFI ZİYARET ETTİ
Muharrem İnce, daha sonra Orkun Şıktaşlı, Mazlum Nurlu, CHP Manisa Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Salihli Başkanı İsmet Kocabıyık, İYİ Parti Salihli Başkanı Şentürk Tütüncü ve partililer ile birlikte Sevgi Yolu'ndaki esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyareti sırasında CHP'li İnce, kent sakinleri ve partililer ile fotoğraf çektirdi.
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