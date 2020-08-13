AA

İnce, Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bu hareketin kadrosunun alanında uzman, Türkiye sorunlarına kafa yoran, çözüm üreten kişilerden oluşacağını söyledi. İnce, "Bu hareket gücünü de finansmanını da yönünü de milletten alacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finansa ettiyse yine edecektir ve bu 83 milyonun gözünün önünde olacaktır." dedi.

Kadroları, söylemleri ve milletle zafere hazırlandıklarını belirten İnce, şöyle devam etti:

"Bu millet, hiç hak etmediği acılarla, sıkıntılarla boğuşuyorken yola çıkmanın tam zamanıdır. Bu nedenle 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de Memleket Hareketi'ni hep birlikte başlatacağız. Hareketin yol göstericisi, bu toprakların en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır. Nerede olursak olalım gönlümüz her zaman Atatürk'tedir."

İnce, hareketin aklı ve bilimi esas alacağını, ırk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete en yüksek sesle karşı çıkacağını, doğaya ve çevreye saygının ön koşul olacağını vurgulayarak, "Gölgede kalanların gölgesi olmaz, güneşe çıkanların gölgesi olur. Biz, 4 Eylül'de güneşe çıkacağız. Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz." diye konuştu.

Muharrem İnce, ikinci açıklamasını da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yapacağını kaydetti.

(Sürecek)