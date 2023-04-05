Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Muharrem İnce'den Anıtkabir'e ziyaret - Haberler
ABONE OL

Muharrem İnce Anıtkabir'i ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti. İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne de, "Ey büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasımıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini yazdı

Muharrem İnce'den Anıtkabir'e ziyaret - Haberler
Habertürk Ankara

Yalova'da dün babasının mezarını ziyaret ettikten sonra resmi olarak seçim kampanyasını başlatan Muharrem İnce, beraberindeki parti heyeti ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan İnce, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. İnce, deftere şunları yazdı:

"Ey büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasımıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun."

İnce, ardından İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarına çiçek bıraktı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akşener, Sinan Ateş'in eşi ile görüştü
GÜNDEM Akşener, Sinan Ateş'in eşi ile görüştü
Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül ile görüşecek
GÜNDEM Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül ile görüşecek
Şentop'tan Akşener'e tepki
GÜNDEM Şentop'tan Akşener'e tepki
"Türkiye İsveç'e 2024'e kadar 'evet' demeyebilir"
GÜNDEM "Türkiye İsveç'e 2024'e kadar 'evet' demeyebilir"
İdris Baluken cezaevinden tahliye edildi
GÜNDEM İdris Baluken cezaevinden tahliye edildi
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarına tepki
GÜNDEM Çelik'ten Akşener'in açıklamalarına tepki
İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türkiye'nin en zengini İbrahim Erdemoğlu serveti ne kadar, ne iş yapıyor ve hangi şirketin sahibi?
GÜNDEM Türkiye'nin en zengin insanı İbrahim Erdemoğlu kimdi?
Son dakika haberi: Gabonlu Dina'nın ölümünde rapor detayı! "Suda boğuldu ifadesi raporda yok"
GÜNDEM Gabonlu Dina'nın ölümünde rapor detayı! 4 şüpheli ...
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da yasak aşk cinayetinde ifade ortaya çıktı "Pişman değilim!"
GÜNDEM Yasak aşk cinayetinde ifade ortaya çıktı! "Pişman ...
Ramazan ne zaman hangi gün bitecek? Diyanet Takvimi: 2023 Ramazan bitiş tarihi
GÜNDEM Ramazan ne zaman bitecek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.