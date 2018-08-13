CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Twitter hesabından döviz kurundaki dalgalanmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve ana muhalefet partisi CHP'ye kendilerine verilen görevini unutmamaları gerektiğini söyledi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda en çok ihtiyacımız olan şeyin ortak akıl olduğunu söyleyen İnce, ortada bir ortak aklın olmadığını iktidarın teknik ve siyasi yardıma ihtiyacı olduğunun açık olduğunu belirtti.

İnce, ülkesine karşı sorumluluk hisseden herkesin ve her kurumun gücü yettiği kadar bu durumdan kurtulmak için çare üretmek zorunda olduğunu söyledi ve ana muhalefet partisi CHP'ye halkın onlara verdiği uyarıyı hatırlatarak hemen "Kriz Komitesi" kurulması gerektiği çağrısında bulundu.

Ana muhalefet partisi CHP için karşımızdaki felaketin birkaç eleştiriyle çözülemeyeceğini belirten İnce açıklamalarına şöyle devam etti:

"Cumhuriyeti kuran partinin, Cumhuriyetin sürüklendiği felaket karşısında eli kolu bağlı kalmayacağı gösterilmelidir. Karşımızdaki felaket birkaç eleştiriyle geçiştirilecek türden bir manzara değildir.

CHP yönetimindekiler, koltuklarının ikbali kadar, memleketin ikbali için de mücadele vermeleri gerektiğini hatırlayarak, yaşanan krize karşı alınması gereken ekonomik tedbirler geliştirip, hükümet ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

Uluslararası topluma, özellikle bize yönelik saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız. İktidarın uyguladığı yanlış politikaların karşısında olsak da, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarının sonuna kadar yanında olduğumuzu ilan etmeliyiz."

— Muharrem İNCE (@vekilince) August 13, 2018

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