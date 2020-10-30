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Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin kurucular listesini açıkladı

CHP'li Muharrem İnce, başlattığı Memleket Hareketi'nin kurucular listesini açıkladı. İnce yaptığı açıklamada 'partiyi bölüyor' iddialarına ilişkin olarak da, "Parlamenter sistem olsaydı bir bölme işlemi olurdu. 50 artı birde bölme işlemi olmaz. Biz gidip Cumhur İttifakı desteklemiyoruz ki, böyle bir şey yok niye bölelim" dedi.

Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin kurucular listesini açıkladı

'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce, düzenlediği tanıtım toplantısında yol haritasıyla birlikte kurucular listesini açıkladı.

"Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla top yekûn müdahale istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı yapıyoruz. İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir vergi istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız" diyen İnce şöyle devam etti:

"Bir ekmek bir kap su yetmez, hayvanı can kabul eden saygı gösteren bir düzenleme istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmadığı, uygulayanlara cezaların verildiği bir düzenleme istiyoruz. Esnaf ve sanatkarlar için adil bir rekabet ortamı istiyoruz. Kindar değil, kardeşçe yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz. Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Okulları öğretmenlerle buluşturmak istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz. Bilişime ulaşmakta yasakların kalktığı ucuz ve hızlı istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayali değil, ülke içinde yaşamak isteyen bir nesil istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız."

KURUCULAR LİSTESİ

Ahmet Özalp, Siyaset bilimi profesörü

Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör

Ali Tunçcan, Uçak mühendisi

Alper Karaoğlan, tıp profesörü

Ayber Yağız, Endüstriyel tasarımcı

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat

Aykut Demiray, Bankacı

Barış Tuzlumbay, Tıp profesörü

Berk Hacıgüzeller, Finansal danışman

Berna Bütüner Karadeniz, Siyaset bilimci

Bilim Neyaptı, İktisar doçenti

Burak Hasar, Diş hekimi

Cüneyt Oğuz, Yatırım bankacısı iş insanı

Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı

Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci

Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci

Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı

Hüseyin Baraner, Turizmci

Hüseyin Ercüment Değer, Avukat

İlhan Düzyürek, yönetici

İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici

İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti

Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı

Mert Ünlü, ihracatçı

Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı

Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi

Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili

Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı

Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi

Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici

Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi

Serkan Ufuk Akgün, Sanayici

Sibel Aracı, Psikiyatrist

Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı

Yağız Elver, Akademisyen

Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi

PARTİYİ BÖLÜYOR İDDİALARI

İnce, partiyi böldüğü eleştirilerine yanıt olarak ise şu yanıtı verdi:

"Parlamenter sistem olsaydı bir bölme işlemi olurdu. 50 artı birde bölme işlemi olmaz. Biz gidip Cumhur İttifakı desteklemiyoruz ki, böyle bir şey yok niye bölelim. Bence buraya bölüyor diyenler, bir dört işlemi bilmiyorlar ve art niyetliler. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya. Yani Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal derim diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam ben ayrılırım, mecbur muyum. Bölme böyle olmaz. Bizim cumhurbaşkanlığı adaylığı derdimiz yok. Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız."

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