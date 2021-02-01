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Muharrem İnce'nin yeni partisine katılmak için CHP'den istifa ettiler

CHP’de Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçmek için istifa eden 3 milletvekilinin ardından bir yaprak dökümü haberi daha Yalova’dan geldi. Yalova’da 350 CHP üyesi partisinden istifasını sundu. Partilerinden istifa eden üyelerden bazıları CHP il binası önünde basın açıklaması yaptı.

Muharrem İnce'nin yeni partisine katılmak için CHP'den istifa ettiler
HABERTURK.COM / Ajanslar

Yalova’da 350 CHP üyesi partisinden istifasını sundu. Grup adına konuşma yapan Cavit Kamil Ozman, pandemi tedbirleri gereği yüzlerce üye adına açıklamayı yaptıklarını anlattı. Ozman, CHP genel parti merkezinin parti tabanına kulak vermediğini ve bunun da kararlarında etkili olduğunu belirterek şunları kaydetti:


"Bugün burada bizler gibi yüzlerce üyeyi temsilen toplanmış bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere çok değerli 3 milletvekilimiz ve bir belediye başkanımız partilerinden istifa ettiler. İstifa sebeplerini de kamuoyuna altı madde halinde sundular. Bizler de CHP tabanı olarak genel merkezin bu tutumundan memnun değiliz. Birçok kez parti tabanı olarak rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti haline geldik. Bütün bu sebeplerden dolayı Muharrem İnce’nin önderliğinde kurulan Memleket Hareketi’nin seçmenleri olarak İnce’nin şehri Yalova’dan Memleket Hareketi meş'alesini yakmak üzere toplandık. Bugüne kadar canla başla hizmet ettiğimiz CHP’den toplu olarak istifa ediyoruz. Burada bulunmayan yüzlerce üyenin e-Devlet üzerinden istifalarının başladığını sizler aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz. Bugün belki bir kar topu gibi görülebiliriz, ama çok yakında çığ gibi büyüyeceğiz."
İstifa eden partililer, Yalova’dan bin istifanın beklendiğini kaydetti.

ÜÇ MİLLETVEKİLİ CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

CHP'den 3 milletvekilinin istifası, Muharrem İnce'nin yakın zamanda istifa edeceğini açıklaması ve istifa edenlerin açıklamalarına ilişkin soruyu Öztrak, şöyle cevapladı:

"Ben herkese şunu açık seçik söyleyeyim, kimsenin şüphesi olmasın, 'sel gider kum kalır' kişiler gelir, geçer. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olmaya devam eder. İstifa tek taraflı bir müessesedir. İstifa, partimizden ayrılan arkadaşlarımızın arkadaşların takdiridir ama tam da partimiz iktidara yürürken vefa duygusunu unutup giderken partimize ve partililerimize Cumhur İttifakı'nın ağzı ile yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri asla kabul etmeyiz. Bunları da asla unutmayız. Ayrıca hem parti içinde kalıp hem de yeni partisinin tüzüğünün, programının hazır olduğunu söyleyenlerin açıklamalarını da etik bulmadığımızı buradan ifade etmek isterim, bu siyasi ahlakla bağdaşmıyor. Hep söylüyoruz milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor, notunu da veriyor."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmasında "CHP'nin içindeki istifadan AK Parti'nin sorumlu tutulduğunu belirterek, bunu "yüzsüzlük, pişkinlik, siyasi arsızlık" olarak nitelendirmesine ilişkin soru üzerine Öztrak, "Daha yeni AK Parti Grup Başkanvekili 3 milletvekilinin istifası üzerine açıklama yaptı, Twitler attı. Ne diyor 'istifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri.' Grup başkanvekillerinin kendilerine muhalefet eden siyasi partilere yazılan kirli senaryolar hakkındaki bilgisi nereden geliyor, 'yüzsüzlük, pişkinlik arsızlık' sözlerini geldiği yere aynen iade ediyoruz." yanıtını verdi.

Cemil Çiçek'in "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uyulmalı" sözü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "Uyulmalı demek siyasi beyandır, hukuk değildir, karar verecek olan mahkemelerdir." sözleri konusundaki değerlendirmelerinin sorulması üzerine Öztrak, "Anlaşılan sarayda hukukun nasıl uygulanacağı konusunda kavga var. Hani soruyoruz ya reformlar neden gecikiyor diye, anlaşılan hukuk da yapılacak reformlar konusunda da bir türlü anlaşamıyorlar. Sarayda akort bozulmuş, senkron tutmuyor. Hukukta bir normlar hiyerarşisi vardır, tartışmaya açık değildir, anayasamızda da bu açıkça belirtilmiştir." cevabını verdi.

Öztrak, gazetecilerin, "CHP Siyasi Partiler Kanunu değişmeli diyor mu? Eğer değişmeli diyorsa ne tür değişiklikler istiyor?" sorusuna, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanununda hangi değişiklikleri istediklerini en son "2'inci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi"nde söylediklerini hatırlattı.

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